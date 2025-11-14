VaiOnline
Macomer.
15 novembre 2025 alle 00:32

Studenti alla scoperta delle attività di Tossilo 

Porte aperte agli studenti in 4 importanti realtà produttive di Tossilo, nella giornata nazionale promossa dalla piccola industria del Nuorese, col Pmi day. Decine di studenti, provenienti dagli istituti tecnici di Nuoro, Gavoi e Orosei e anche da scuole e aziende dell’Ogliastra, sono stati protagonisti delle iniziative di ieri. Sono state effettuate visite guidate e incontri all’interno delle aziende che aderiscono a Confindustria. Con questa si è potuto offrire l’opportunità ai ragazzi degli istituti superiori di conoscere da vicino le realtà produttive del territorio.

«Aprire le porte delle nostre aziende significa condividere con i giovani la quotidianità del fare impresa - dice Donatello Cherchi, presidente comitato piccola industria -. Vogliamo raccontare ai ragazzi non soltanto i successi ma anche le difficoltà, le scelte che affrontiamo ogni giorno e la passione che ci spinge a continuare. Il Pmi day è un’occasione preziosa per mostrare ai ragazzi che nel nostro territorio esistono opportunità concrete per costruire il proprio futuro professionale con le nostre imprese pronte ad accompagnarli in questo percorso di crescita».

Pier Paolo Milia, presidente di Confindustria della Sardegna centrale, spiega: «È un’occasione straordinaria per far conoscere ai giovani le eccellenze produttive del nostro territorio. Vogliamo che gli studenti scoprono il valore e la capacità di innovazione delle nostre aziende, che rappresentano modelli concreti di come si possa fare impresa con tenacia, competenza e visione, creando lavoro e benessere per le comunità».

