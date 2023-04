Studenti alla scoperta della nazione delle piante 

Sostenibilità e legalità sono i punti su cui si è incentrato il progetto Pcto (ex alternanza scuola-lavoro): “Alla scoperta della nazione delle piante”, degli studenti delle quarte (A e B) dello scientifico di Lanusei. I liceali accompagnati dalle docenti Michela Medda e Barbara Cannas sono stati i protagonisti di un percorso naturalistico al vivaio di San Cristoforo dell’Agenzia Forestas per poi terminare il progetto, avviato nel 2022, nelle scalinate vicino al tribunale dove sono affissi i primi 12 articoli della Costituzione. Ogni fase del progetto ha contribuito in modo significativo all’acquisizione della “mappa dei valori” dell’Agenda 2030 e allo sviluppo delle competenze proprie di un cittadino attivo. «Partendo dalla formazione teorica sui concetti chiave dell’asse sviluppo sostenibile e sulla legislazione internazionale, gli studenti hanno constatato – spiega Medda – citando le parole dello scienziato Stefano Mancuso, che le piante, la quasi totalità di ciò che è vivo e da cui dipende la vita sul pianeta, rappresentano un modello di democrazia, un sistema regolato dalla pacifica convivenza». Nella scalinata gli studenti hanno incontrato il sindaco Davide Burchi, l’assessore Renato Pilia, il giudice Mariano Arca e l’avvocato Maurizio Mereu per dibattere di ripartizione, bilanciamento e equilibrio dei poteri, bicameralismo e diritto al paesaggio. «I ragazzi hanno mostrato entusiasmo e motivazione – conclude Medda – segno tangibile del buon esito di un progetto che ha rivelato l’importanza del raccordo tra scuola e territorio nella realizzazione di iniziative volte alla cura, il rispetto e la tutela dell’ambiente».

