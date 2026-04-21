Studenti alla scoperta della Marmilla 

Dieci studentesse francesi, del College Panchon di Arsac, sono a Sanluri, ospiti dell’Istituto comprensivo. L’iniziativa s’inserisce nel progetto Erasmus dello scorso anno “Mescoliamo le nostre voci per condividere le nostre tradizioni", la seconda fase ha preso il nome di "Reflets identitaires - Poliphonies de nos regions: et si nous les partagions? Polifonie delle nostre regioni: e se le condividessimo?".

Il primo incontro è stato a marzo, le alunne di Sanluri e Serrenti, accompagnate dai docenti Ignazio Murtas e Rosangela Vinci, sono state nella scuola di Arsac, dove hanno studiato ed eseguito un repertorio di canti tradizionali, francesi e italiani. In questa seconda tappa, il gruppo è ospitato dalle famiglie delle alunne coinvolte.

«Giornate – ricorda Vinci – di attività scolastiche ed extrascolastiche. In programma visite guidate ai siti del territorio, come il castello di Sanluri, il nuraghe di Barumini e casa Zappata. Seguirà un corso di ballo con la collaborazione del Gruppo Folkloristico della città e tante altre iniziative». Il finale giovedì, uno spettacolo musicale sul palco del teatro comunale Akinu Congia. (s. r.)

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