Studenti alla scoperta del bosco con il Cai e il Soccorso alpino 

Oltre cento piccoli studenti delle scuole primarie di Villagrande e Villanova hanno partecipato ieri a una giornata in escursione nel bosco di Santa Barbara. L’iniziativa organizzata dal Cai Ogliastra Nuoro in collaborazione con Forestas e gli uomini del Soccorso alpino. Una mattinata alla scoperta delle meraviglie del bosco per imparare i comportamenti corretti da seguire in montagna. Sono stati accolti di buon'ora dai dirigenti Cai Nicola Secchi, Tonino Ladu e Matteo Marteddu e altri soci. I bimbi hanno percorso il sentiero di Genn’Antine equipaggiati di tutto punto. Gli obiettivi della iniziativa rientrano nella didattica della sostenibilità ambientale, delle conoscenze e l’uso consapevole del territorio.

I bambini hanno potuto osservare da vicino i pinnettos (restaurati da Forestas) e scoperto le sorgenti utilizzate dai pastori, vivendo l’ambiente lasciato integro dai loro nonni. Alessia Zurru, divulgatrice scientifica, li ha coinvolti nella ricerca delle meraviglie nascoste del bosco e lo studio delle farfalle stimolando in loro curiosità. Hanno ascoltato attenti la lezione della squadra del Soccorso alpino che ha simulato un operazione di soccorso.

