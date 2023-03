Studenti “al lavoro” negli uffici comunali 

L'ufficio urbanistica di Villacidro si prepara ad accogliere due studenti dell'istituto tecnico "Michelangelo Buonarroti" di Guspini per il progetto formativo Pcto, che sostituisce l'alternanza scuola-lavoro.

«La convenzione firmata fra il nostro Comune e la scuola superiore prevede un totale di 40 ore di tirocinio, durante le quali gli studenti affiancheranno i funzionari per apprendere le operazioni alla base dei procedimenti urbanistici - specifica l'assessora alla Pubblica istruzione, Loredana Porcu – Oltre a questo, collaboreranno in maniera attiva all'attività di digitalizzazione già in corso, che condurrà alla totale informatizzazione degli atti urbanistici. Inizieremo il percorso a breve.

Questi progetti, prosegue l'assessora, «sono fondamentali per la crescita personale degli studenti e favoriscono l'acquisizione delle competenze chiave in cittadinanza e coerenti con l'orientamento e l'indirizzo dei loro corsi di studio». Il tutto sarà possibile grazie alle recenti assunzioni negli uffici comunali di nuovi dipendenti: «Ci impegneremo fin da subito per il prossimo anno scolastico – conclude – in modo da offrire agli studenti delle superiori, iscritti agli istituti professionali e ai licei, percorsi integrati di formazione ed esperienza lavorativa che potranno svolgere nei vari Servizi del nostro Comune».

