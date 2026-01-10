Studenti al freddo e senza acqua: rabbia all’Alberti 

Alle dieci del mattino, al Liceo Alberti, l’acqua smette di scorrere. I rubinetti restano a secco, i bagni diventano inutilizzabili e la giornata scolastica si trasforma in un’emergenza. È da qui che riparte il nuovo anno per studenti, famiglie e docenti, tra disservizi che si ripetono e strutture sempre più fragili.

Nel liceo di viale Colombo ieri gli studenti si sono riuniti per protestare contro l’assenza di acqua corrente. «Siamo qui perché da mesi la scuola ha gravi disservizi idrici – racconta Cristian Concas, rappresentante d’istituto –. Nei piani superiori l’acqua manca del tutto già dalla mattina, mentre al piano terra sparisce in base all’utilizzo. Per circa 400 studenti e 100 docenti i bagni sono utilizzabili solo parzialmente». Una situazione segnalata più volte: «Cerchiamo di contattare Abbanoa da ottobre. Negli ultimi due giorni l’acqua c’era solo a inizio mattina, poi è sparita. Ieri non c’era proprio».Secondo gli studenti, il problema potrebbe essere legato ai lavori avviati mesi fa all’ingresso della scuola. Solo due giorni fa, dopo numerose telefonate, un’ordinanza comunale ha permesso l’uscita anticipata degli studenti.Il dirigente scolastico Roberto Bernardini conferma le criticità: «Abbiamo segnalato il problema ad Abbanoa già il 17 dicembre. Alla ripresa delle lezioni, la situazione è peggiorata. Ieri mattina siamo stati costretti a non far entrare gli studenti».

Abbanoa riconduce il problema ai cantieri della metropolitana in viale Diaz: «In concomitanza con i lavori si sono verificate più rotture della condotta, causate dalle vibrazioni dei mezzi pesanti. Sono già stati sostituiti alcuni tratti e il problema dovrebbe essere superato».Una situazione già vissuta lo scorso 15 novembre, quando gli scavi per la metro di superficie ruppero una condotta in viale Diaz, lasciando senz’acqua parte della città e portando alla chiusura del liceo Alberti e di numerose attività commerciali.

Disagi al De Sanctis

Ma i disagi non riguardano solo l’Alberti. Al liceo De Sanctis, nei giorni scorsi, gli studenti hanno protestato per il mancato funzionamento dei termosifoni. «Dopo le vacanze sono tornati al freddo – racconta Valentina Marci, madre di una studentessa –. I ragazzi si sono mobilitati perché avevano freddo, ma invece di risolvere subito il problema sono stati richiamati. Ci sono finestre che non chiudono bene e ambienti inadatti». Un'emergenza diventata ormai la normalità.

