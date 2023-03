Studenti ai campionati di scienze naturali 

In scena al liceo classico e delle scienze sociali Motzo, le selezioni per i Campionati delle scienze naturali 2023. I ragazzi sono stati divisi in due gruppi. Dalle 9 alle 11 è toccato ai ragazzi del biennio cimentarsi in quesiti a risposta multipla su tematiche di scienze della terra e scienze della vita mentre dalle 11,30 alle 13,30 sono entrati in gioco quelli del triennio con domande sulla biologia.

I Campionati delle Scienze naturali giunti alla XXI edizione sono organizzati dall’Anisn, Associazione nazionale insegnanti Scienze naturali. L’iniziativa è rivolta a tutti gli indirizzi della scuola secondaria di secondo grado, ed è promossa dalla Direzione denerale per gli ordinamenti scolastici, la valutazione e l’internazionalizzazione del sistema nazionale di istruzione del Ministero. Lo scorso anno ha visto la partecipazione di 413 scuole distribuite sull’intero territorio nazionale e di alcune scuole italiane all’estero. Lo scopo è fornire agli studenti un’opportunità per verificare le loro inclinazioni e attitudini per lo studio e la comprensione dei fenomeni e dei processi naturali. Ma anche realizzare un confronto tra le realtà scolastiche delle diverse regioni italiane e individuare nella pratica un curricolo di riferimento per le Scienze naturali, sostanzialmente condiviso dalla variegata realtà delle scuole secondarie di secondo grado italiane.

Inoltre confrontare l’insegnamento delle scienze naturali impartito nella scuola italiana con l’insegnamento impartito in altre nazioni, in particolare quelle europee e avviare, alla luce del confronto effettuato con realtà scolastiche estere, una riflessione sugli eventuali aggiustamenti da apportare.

