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Notte dei ricercatori.
26 settembre 2026 alle 00:32

Studenti affascinati dal progetto dell’Einstein Telescope 

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«Essere qui, davanti agli studenti, è un fatto estremamente importante», premette Marco Ledda, sarulese, divulgatore di Einstein Telescope. «Alla luce dell’orizzonte temporale che l’ambizioso progetto porta in dote, vogliamo raggiungere gli adulti di domani. Quindi, far comprendere ai giovanissimi le enormi potenzialità».

L’osservatorio di onde gravitazionali ieri mattina ha incontrato le scuole superiori, nella Notte dei ricercatori. Da una parte il liceo Asproni-Satta, il polo umanistico; dall’altra il liceo scientifico Fermi. Et è diventato la principale attrattiva per studenti che hanno voglia di costruire un futuro ambizioso, con partenza dal cuore dell’Isola. «Per la nostra scuola è fondamentale aprirsi agli aspetti scientifici e tecnologici», dice Maria Grazia Picconi, docente dell’Asproni-Satta, nonché vicepreside. «È nostro compito quello di valutare le prospettive per i ragazzi, in termini occupazionali. Et può dare delle ricadute estremamente importanti».

Un territorio che scommette su ricerca e tecnologia, senza esitazioni. Intelligenza artificiale, laboratori, eventi e dibattiti. Il faro di questa edizione di Sharper, però, si è confermato l’Einstein Telescope. Mariangela Crabolu, assessora della Transizione digitale, anche stavolta spalleggiata dal Centro Europe Direct, conferma: «Bisogna che i territori capiscano la portata del progetto, di questa infrastruttura. Poi, le eventuali ripercussioni positive sul nostro territorio. Anche perché nelle scuole, e tra i giovani, ci sono i possibili ricercatori di domani». Un programma curato nei dettagli, ricco. L’appuntamento nuorese di Sharper ha stupito, ha fatto comprendere l’importanza della scienza. Tecnologia e ricerca, ma non solo. Gli uomini di Forestas hanno dialogato con gli studenti della scuola primaria, e rimarcato come la tutela dell’ambiente sia un caposaldo, anche alla luce dei cambiamenti climatici. Insomma, da Nuoro si è levata una ventata di aria nuova e positività. La città si è aperta al mondo. Marco Ledda conclude: «I giovani devono osare».

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