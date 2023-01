Studenti a terra, è polemica 

«Il fatto è che certe macchine andrebbero demolite e sostituite- aggiunge Angelica Muntoni. -Invece vengono usate per le corse degli studenti e questa è la conseguenza: corse fantasma o tragitti interrotti a metà. Non si tratta più di sola manutenzione, perché ci sono mezzi davvero datati». Mostra la sua preoccupazione anche Maura Cossu: «I nostri figli non si divertono a viaggiare tutti i giorni, sono obbligati perché viviamo in una frazione, ma non siamo più disposti ad accettare un servizio scadente e un atteggiamento di superficialità da parte dei dirigenti. Mia figlia era sul bus in fiamme un mese fa, quando ho visto i video ho capito il rischio che ha corso».

«Manca la sicurezza- afferma Simona Murgia, -la certezza che i nostri figli arrivino a destinazione o tornino a casa. Troppo spesso l’ultima corsa delle 8 del mattino dà forfait. Chi ha la fortuna di avere i genitori a casa può farsi accompagnare a scuola in auto, ma chi non ha questa possibilità perde le lezioni. Anche l’altro pomeriggio ho dovuto raggiungere mia figlia al primo incrocio fuori dal paese, perché il mezzo li ha abbandonati per un guasto. Siamo stanchi di subire in silenzio, sono problemi che durano da anni».

Studenti a terra dopo un guasto nel pullman, riesplode la polemica. Non si placano le proteste da parte dei pendolari delle frazioni, che si servono dei mezzi dell’Arst per raggiungere la cittadina di Carbonia. Risale a meno di un mese fa la vicenda dell'autobus in fiamme nel centro intermodale e da allora altri disservizi si sono verificati lungo la tratta Iglesias-Carbonia. I genitori degli studenti degli Istituti superiori residenti nelle frazioni di Bacu Abis e Cortoghiana, dopo l’ennesima corsa soppressa, non intendono più chiudere un occhio.

Studenti a terra dopo un guasto nel pullman, riesplode la polemica. Non si placano le proteste da parte dei pendolari delle frazioni, che si servono dei mezzi dell’Arst per raggiungere la cittadina di Carbonia. Risale a meno di un mese fa la vicenda dell'autobus in fiamme nel centro intermodale e da allora altri disservizi si sono verificati lungo la tratta Iglesias-Carbonia. I genitori degli studenti degli Istituti superiori residenti nelle frazioni di Bacu Abis e Cortoghiana, dopo l’ennesima corsa soppressa, non intendono più chiudere un occhio.

Le mamme

«Manca la sicurezza- afferma Simona Murgia, -la certezza che i nostri figli arrivino a destinazione o tornino a casa. Troppo spesso l’ultima corsa delle 8 del mattino dà forfait. Chi ha la fortuna di avere i genitori a casa può farsi accompagnare a scuola in auto, ma chi non ha questa possibilità perde le lezioni. Anche l’altro pomeriggio ho dovuto raggiungere mia figlia al primo incrocio fuori dal paese, perché il mezzo li ha abbandonati per un guasto. Siamo stanchi di subire in silenzio, sono problemi che durano da anni».

«Il fatto è che certe macchine andrebbero demolite e sostituite- aggiunge Angelica Muntoni. -Invece vengono usate per le corse degli studenti e questa è la conseguenza: corse fantasma o tragitti interrotti a metà. Non si tratta più di sola manutenzione, perché ci sono mezzi davvero datati». Mostra la sua preoccupazione anche Maura Cossu: «I nostri figli non si divertono a viaggiare tutti i giorni, sono obbligati perché viviamo in una frazione, ma non siamo più disposti ad accettare un servizio scadente e un atteggiamento di superficialità da parte dei dirigenti. Mia figlia era sul bus in fiamme un mese fa, quando ho visto i video ho capito il rischio che ha corso».

Vecchi problemi

Un disagio che non è una novità dunque, c’è chi ha affrontato gli stessi problemi con più figli nel corso degli anni e che si ritrova a lottare ancora una volta per ottenere un servizio soddisfacente e sicuro. Problemi che non riguardano solo gli studenti, ma anche chi utilizza il mezzo pubblico per recarsi sul posto di lavoro. È il caso di Paola Tiddia che viaggia da ventisette anni e ricorda che i problemi sono sempre i medesimi. -Tante volte si resta a terra perché vengono soppresse le corse, si resta a terra a metà strada per i guasti, d’estate ci si sente male dal caldo afoso per l’assenza di aria condizionata. Ma ai loro dipendenti non ci pensano? Ho visto gli autisti lavorare in condizioni estreme, non è giusto per nessuno». Il prossimo step sarà coinvolgere le Istituzioni.

RIPRODUZIONE RISERVATA

© Riproduzione riservata