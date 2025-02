Studenti a scuola di rianimazione 

Insegnare a più persone possibile come si fa la rianimazione cardiopolmonare può consentire di salvare molte vite. Per questo in occasione di “Cardiologie aperte” la Cardiologia e Unità di terapia intensiva cardiologica del Brotzu, diretta da Marco Corda, ha organizzato per domani alle 9 nell’aula Atza un corso teorico-pratico sulla rianimazione cardiopolmonare.

Il corso è tenuto da istruttori certificati (Cristiana Caredda, Giusi Carta, Matteo Casula, Nadia Sanna, Claudia Scudu, Francesca Sois) ed è rivolto agli studenti delle scuole superiori della città. Lo scopo è fornire loro gli strumenti per poter intervenire tempestivamente qualora si dovessero trovare dinanzi ad un paziente colto da arresto cardiaco, aumentandone così le possibilità di sopravvivenza.

Ogni anno in Italia le morti cardiache improvvise sono circa 60.000. L’inizio rapido delle manovre di rianimazione cardiopolmonare aumenta la probabilità di sopravvivenza del paziente e ne migliora la prognosi neurologica.

Il pronto riconoscimento di un arresto cardiaco, l’attivazione immediata dei sistemi di emergenza e la capacità di attuare le manovre di rianimazione cardiopolmonare sono pertanto determinanti per la sopravvivenza. La morte cardiaca improvvisa sopraggiunge inaspettata e avviene entro un’ora dall’inizio della sintomatologia acuta, in soggetti in pieno benessere o il cui stato di malattia cronica non faceva prevedere un esito così repentino. La causa principale è l'infarto miocardico, ma soprattutto nei giovani e negli atleti hanno un ruolo di primo piano le malattie aritmogene ereditarie che causano nella vittima fibrillazione ventricolare e arresto cardiaco. Durante un arresto cardiaco l’attività di pompa del cuore cessa e il sangue non arriva più al cervello causando una rapida perdita di coscienza e l’arresto respiratorio. «Per ogni minuto che passa dopo un arresto cardiaco, la possibilità di sopravvivenza scende del 10% rendendo i primi 10 minuti essenziali al fine di un soccorso efficace», commenta la direttrice generale del Brotzu, Agnese Foddis.«Ecco perché è necessario che le tecniche di base di rianimazione diventino conoscenza comune e diffusa».

Intanto sino a venerdì dalle 10 alle 12 e dalle 14 alle 16 sarà attivo un numero verde (800052233) per dare risposta a chi ha domande da porre in ambito cardiovascolare.

