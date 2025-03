Studenti a New York a lezione di diplomazia 

Un gruppo di studenti della terza media della Up School di Cagliari è partito stamattina per New York dove parteciperà al prestigioso progetto internazionale “Change the World Model United Nations” (CwmUn) che si terrà da domani al 23 marzo proprio all'interno dell’iconico Palazzo di vetro delle Nazioni Unite nella “Grande Mela”.

Il “CwmUn” prevede una simulazione del lavoro svolto all’interno delle Nazioni Unite e coinvolge ogni anno oltre tremila studenti provenienti da più di 130 Paesi. Durante l'evento i partecipanti assumono il ruolo di ambasciatori degli Stati membri dell'Onu, confrontandosi su temi di rilevanza globale come cambiamento climatico, energia, gioventù e pace, promuovendo il multilateralismo per un mondo migliore.

La dirigente scolastica della Up School, Enrica Corbia, non nasconde la soddisfazione per l'impegno e la dedizione dimostrati dagli studenti coinvolti nel progetto: «La partecipazione dei nostri ragazzi rappresenta un'opportunità unica di crescita personale e formativa, permettendo loro di sviluppare competenze in diplomazia, negoziazione e public speaking , oltre ad ampliare la loro visione sulle sfide internazionali attuali».

Gli studenti della Up School partecipano a questo evento tramite Associazione Diplomatici, che ha dato vita al “Change the World – World Program”, accreditato come il più importante forum itinerante internazionale al mondo, dedicato a studenti delle scuole e delle università.

