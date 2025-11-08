Studenti a lezione su Ia e tecnologie 

Intelligenza artificiale e nuova tecnologia sono stati al centro dell’assemblea che si è svolta ieri mattina a Macomer con circa 250 studenti del liceo Galilei e dell’istituto tecnico e professionale, organizzata dall’associazione Nino Carrus in occasione della presentazione del premio intitolato al compianto uomo politico. Oltre a dirigenti scolastici e docenti, c’erano l’assessora regionale Mariaelena Motzo, il presidente dell’Unione dei Comuni, Franco Scanu, l’assessore alla cultura del Comune di Macomer, Fabiana Cugusi, il sindaco di Borore, Alessandro Porcu, Virginia Piva, specializzanda in Fisica medica all’Università di Milano, Daniela Pisu, Gian Luca Atzori e Antonella Fancello, che hanno fatto un focus sul premio legato alla nuove tecnologie. Tema dell’incontro “Futuro senza confini: AI, nuove tecnologie e digitale per rilanciare lo sviluppo della Sardegna”. (f. o.)

