Studenti a lezione nel centro di formazione di E-Distribuzione 

Al centro di formazione e addestramento di Pill’e Matta gli esperti di E-Distribuzione incontrano gli studenti del Buccari- Marconi di Cagliari.

Al centro dell’incontro sia lezioni teoriche su impianti e linee di media e bassa tensione sia visite guidate al campo scuola su impianti di media e bassa tensione. Ma anche l’esercitazione dei ragazzi con scenari tipici dei lavori dell’azienda, eseguiti tramite gli strumenti della realtà virtuale. «Per noi la collaborazione con E-Distribuzione è sempre stata molto importante: gli indirizzi storici hanno sempre avuto come missione anche la formazione di tecnici che avessero come sbocco lavorativo il settore dell’energia», afferma Alessandra Scanu, dirigente scolastica dell’Istituto, «oggigiorno è una collaborazione ancora più importante sotto l’aspetto della transizione ecologica». Roberta Casciello, responsabile salute, sicurezza e ambiente per l’Area Sardegna di E-Distribuzione, aggiunge: «Siamo molto orgogliosi di proseguire con queste iniziative formative per il futuro dei nostri giovani e al servizio delle comunità in cui si opera. Conoscenza del sistema elettrico, mondo scuola-lavoro, operare in sicurezza, tutela dell’ambiente e innovazione tecnologica sono le direttrici di questi incontri».

