Studenti a lezione nei campi dagli esperti dell’innesto 

Cinquantacinque alunni della scuola media e steineriana, accompagnati da numerosi curiosi, hanno preso parte alla settima edizione della Giornata dell’Innesto a Villanovaforru, lungo la strada comunale per il maneggio. Qui, Giovanni Cabiddu, Ubaldo Pistis e Marcellino Orrù, agricoltori del luogo, con i barracelli del paese, hanno messo in pratica le tecniche di innesto e preparato i porta-innesti per il prossimo anno. Marianna Virdis, rappresentante di “Sa Laurera”, ha illustrato in modo scientifico il procedimento ai presenti. Denise Pireddu, della scuola steineriana, ha sottolineato l’importanza dell’esperienza diretta: «Seguiamo un approccio pedagogico improntato alla valorizzazione dei mestieri tradizionali che rischiano di andare perduti. Vedere gli anziani all’opera e coinvolgere i nostri bambini è estremamente istruttivo». Francesca Lazzari, insegnante della scuola media, commenta: «L’esperienza sul campo risulta sempre formativa e coinvolgente per i ragazzi».

«Questa giornata si inserisce nell’ambito dell’iniziativa “M’illumino di meno”, dedicata alla promozione del risparmio energetico e degli stili di vita sostenibili – sottolinea il vice sindaco Matteo Mandis –. Ci teniamo a trasmettere alle generazioni future i principi fondamentali del rispetto per l’ambiente, e crediamo che farlo attraverso il dialogo sia il modo migliore». Al termine, la Pro Loco ha organizzato un momento di ristoro (su murzu) nel maneggio Asterix. ( g. g. s. )

RIPRODUZIONE RISERVATA