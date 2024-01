Studenti a lezione d’impresa 

I ragazzi di una classe quinta del liceo scientifico Enrico Fermi di Nuoro in formazione con Hub Rete nella sede della Camera di commercio. L’open day a tema “Business model canvas”, incentrato sulla creazione di un’impresa, ha permesso agli studenti di conoscere e seguire le attività svolte dall’Hub, il progetto “Rete”, le attività di orientamento del mondo imprenditoriale, ma anche di visitare gli spazi e gli ambienti adibiti per incontri, corsi, laboratori, servizi e iniziative future parlandone faccia a faccia con esperti, consulenti e tutor.

«Come Camera di commercio abbiamo deciso di ospitare questa attività perché supportiamo questo genere di iniziative, anche per via del rapporto convenzionale con il Ministero - dice il presidente Agostino Cicalò -. Tutto rientra nella nostra strategia volta a creare nuove imprese in un territorio dove esiste una carenza di attività imprenditoriali».

L’obiettivo della giornata è quello di informare i giovanissimi sulle opportunità che si possono creare in Sardegna aiutandoli a definire il proprio percorso di crescita. Tale formazione, che va dalla conoscenza base per avviare un’azienda fino al suo sviluppo nel tempo, rientra nelle ore di Pcto (l’alternanza scuola-lavoro).

