Studenti a lezione d’impresa nelle storiche cave di marmo 

Gli studenti dell’istituto tecnico commerciale di Orosei in visita alle cave di marmo per una lezione speciale che coinvolge aziende e scuola. L’iniziativa è di Confindustria e delle aziende del territorio per promuovere la cultura di impresa nelle giovani generazioni in un territorio che ha tanto bisogno di nuove attività. Gli studenti dell’Istituto tecnico commerciale “S.Satta” della sede distaccata di Orosei sono stati ospiti nelle cave della Marmi Scancella e Simg a Orosei. La visita, che ha coinvolto gli studenti delle terze classi, è legata a un progetto di collaborazione che l’azienda e la scuola portano avanti da diversi anni nell’ambito dei percorsi per lo sviluppo delle competenze trasversali e l’orientamento finalizzato a simulare la creazione di un’azienda virtuale anche con il supporto degli imprenditori.

Gli studenti, accolti da Gianni Buonfigli, Anna Scancella e da Emanuele Atzei, hanno posto l’attenzione sugli aspetti geologici relativi alla formazione del giacimento e sulla storia dell’azienda attiva da più di 50 anni, dal capostipite cavalier Vincenzo Scancella all’attuale gruppo Buonfigli Scancella. Hanno visto sul campo cosa ruota attorno a un’azienda e a un prodotto di qualità apprezzato in un contesto internazionale. Hanno avuto anche la possibilità di approfondire gli aspetti ambientali e le azioni orientate al recupero degli sfridi nell’ottica dell’economia circolare e della sostenibilità.

