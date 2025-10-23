Studenti a lezione di trasporto pubblico 

Come gestire un servizio complesso come quello del trasporto pubblico locale. A questa lezione hanno partecipato 60 studenti del corso di laurea magistrale in International Management dell'Università di Cagliari, ospiti del Ctm: nel deposito dell’azienda si è svolta anche la visita, parte integrante del corso di Public Management tenuto dal Professor Alessandro Spano.

Durante il tour, alla presenza del direttore generale del Ctm, Bruno Useli, gli studenti hanno potuto approfondire l’approccio dell’azienda in materia di infomobilità, accessibilità e transizione energetica. Il Ctm sta portando avanti un progetto di riconversione della flotta verso la mobilità elettrica: con 124 autobus elettrici già operativi e l’obiettivo di raggiungere l’80% di mezzi a emissioni zero entro il 2026. Particolare attenzione è stata dedicata alle soluzioni per l'inclusività. «Siamo orgogliosi di aprire le porte della nostra azienda a futuri manager provenienti da tutto il mondo», ha dichiarato il presidente di Ctm Fabrizio Rodin. «Non siamo solo un’azienda di trasporti, ma un laboratorio di innovazione nella gestione pubblica». Soddisfatto il professore Spano: «Per gli studenti, vedere dal vivo la complessità organizzativa di un'azienda come Ctm è un'opportunità formativa insostituibile».

