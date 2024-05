Studenti a lezione di sicurezza stradale 

Si svolge oggi alla Fiera dalle 9 alle 13 l’evento conclusivo del concorso scolastico “A Spasso in Sicurezza”, ideato dal Compartimento Polizia Stradale per la “Sardegna” e condiviso con il Ministero dell’Istruzione. Prevista la partecipazione di circa 800 studenti provenienti da ogni parte dell’Isola, nonché rappresentanti di Anas, Aci, Fiab, Autodromo Nazionale “Franco di Suni” di Mores e Servizio emergenza sanitaria.

Saranno allestiti degli stand, dove i partecipanti potranno ammirare autovetture e motoveicoli di ultima generazione e storici della Polizia di Stato e le apparecchiature in dotazione alla Polizia Stradale, i veicoli storici e in dotazione di Anas che creerà appositamente per la giornata un cantiere stradale. L’Aci di Cagliari porterà alcune Ferrari e metterà a disposizione un simulatore, mentre l’Autodromo “Franco di Suni” che realizzerà un percorso per una prova simulata con i giovani patentati grazie alla presenza del pilota automobilistico di cronoscalate Omar Magliona. La Fiab preparerà invece un percorso per far comprendere ai più piccoli le regole sper ciclisti e pedoni e infine il Servizio emergenza sanitaria simulerà un intervento in caso di incidente stradale. premiazione degli elaborati delle scuole che hanno partecipato al concorso e che hanno rappresentato al meglio il messaggio sulla sicurezza stradale, presentata da Massimiliano Medda.Previsto anche un intervento di Omar Zaher papà di Najibe, che ricorderà sua figlia, vittima dell’incidente stradale del 10 settembre in viale Marconi. La manifestazione terminerà con la partecipazione di alcuni calciatori del Cagliari Calcio che lanceranno il proprio messaggio sulla sicurezza stradale.

