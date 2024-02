Studenti a lezione di sesso e amore 

Sono curiosi e vogliono sapere. Ma sono anche spaventati, fragili, spesso insicuri. Per questo l’equipe del Consultorio dell’Asl ha deciso di rivolgersi proprio a loro, ai giovanissimi, per sciogliere dubbi e dare risposte. Ed è per questo che è nato il progetto “Percorso di educazione affettiva e sessualità” nelle scuole, rivolto agli alunni delle terze medie, per dire e affrontare quello che spesso non si riesce a confidare ai propri genitori e per avere un confronto.

Sesso ed emozioni

«I ragazzi ci parlano di emozioni, sentimenti, orientamento sessuale» spiega l’assistente sanitario e coordinatrice del Consultorio, Isabella Gessa, «e sono incontri in cui cerchiamo di dare anche più informazioni possibili sulle malattie sessualmente trasmissibili». A interessare di più chi è in quella età critica di ingresso nell’adolescenza, sono «il primo bacio, la prima volta e l’identità di genere». Ma anche, sottolinea Gessa, «la violenza in tutte le sue declinazioni, compreso il bullismo e il cyber bullismo con tutte le insidie che la rete può nascondere». Comunque sia, precisa la coordinatrice, «sono ragazzini già strutturati che hanno una loro maturità e sono interessati a essere più orientati».

In classe

Ogni lezione con l’equipe del Consultorio tratta comunque argomenti che prima vengono discussi con gli insegnanti in classe e «incontriamo sempre prima anche i genitori». Le discussioni a volte lasciano il segno. «Un’alunna di 14 anni mi chiedeva come si fa ad abbattere gli stereotipi. Mi faceva notare che a lei le si stringeva il cuore quando ad esempio sentiva prendere in giro un ragazzino solo perché aveva lo smalto alle unghie. Ecco è una cosa che mi ha colpito molto, perché la condanna a questi comportamenti arrivava proprio da lei». Gli incontri nelle scuole sono poi l’occasione per promuovere lo Spazio Giovani, con sede nel poliambulatorio Asl di via Turati. Un ambiente riservato, per la fascia di età dai 14 ai 25 anni, in cui parlare e ricevere informazioni sulla vita affettiva, sulla contraccezione, gravidanza, sulle tematiche più svariate della sessualità e così via.

Supporto psicologico

«Abbiamo circa 20-30 accessi al mese» dice ancora Gessa, «e le richieste sono soprattutto di supporto psicologico che non si riferisce per forza di cose a problematiche importanti ma ad esempio a disagi legati proprio al cambiamento del proprio corpo nell’adolescenza e così via». Allo Spazio Giovani opera un’ equipe multidisciplinare composta da ginecologhe, psicologhe, pediatra, ostetriche assistente sociale e assistente sanitaria.E i giovani sono contentissimi di incontrarci» dice il direttore del distretto Quartu-Parteolla Ugo Storelli, «questo percorso nelle scuole è importantissimo, perché i ragazzi possono affrontare tematiche di cui magari non riescono a parlare a casa e per cui spesso arrivano messaggi sbagliati dai social e dalla tv. Nelle scuole sarebbe importantissimo attivare anche degli ambulatori socio infermieristici».

