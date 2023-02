Studenti a lezione di scacchi 

Scacchi, che passione. Scadono oggi, i termini per le iscrizioni al nuovo corso di scacchi, diretto da Isacco Ibba, maestro e istruttore nazionale, e organizzato in collaborazione con il Comune di Vallermosa. Il laboratorio è aperto a tutti gli studenti di elementari e medie, in continuità con le lezioni dello scorso anno. L’inizio è previsto giovedì nella sede della ludoteca comunale di via Adua.

Il programma prevede dieci incontri, che si svolgeranno ogni giovedì, dalle ore 14,30 alle 15,30. I partecipanti avranno modo di prepararsi all’imminente campionato italiano giovanile under 18, fase provinciale, che si svolgerà il prossimo 5 marzo a Domusnovas. La competizione ospiterà 200 giocatori, suddivisi in fasce di età, per un totale di 600 presenze. Il campionato, inoltre, sarà valido per le qualificazioni alle fasi nazionali previste per il prossimo fine giugno, a Tarvisio. Nella scorsa edizione disputata in Sicilia, a Terrasini, nella selezione sarda, composta da 55 ragazzi, si è distinta la vallermosese Sofia Fulgheri, campionessa nella categoria under 12 femminile. Per partecipare è necessario compilare il modulo presente nell’Ufficio protocollo, e consegnarlo entro le 13 di oggi. (a. cu.)

