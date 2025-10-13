VaiOnline
Via Turati.
14 ottobre 2025 alle 00:10

Studenti a lezione di protezione civile 

A lezione di Protezione civile nella Giornata internazionale per la riduzione dei disastri naturali. L’iniziativa, promossa dalla Direzione generale della Protezione civile in collaborazione con il Comune e le associazioni cittadine, ha visto come protagonisti ieri mattina gli studenti della scuola secondaria di primo grado Porcu-Satta di via Turati. Prima la presentazione del sistema di Protezione civile nell’aula magna, poi la parte pratica nel cortile della scuola, con diverse organizzazioni di volontariato del territorio. Un’occasione per mostrare le varie metodologie d'intervento, le attrezzature e i mezzi impiegati.

«Un incontro che rappresenta un’occasione preziosa per sensibilizzare la comunità scolastica alla cultura della prevenzione e alla conoscenza dei comportamenti corretti in situazioni di emergenza», sottolinea l'assessora alla Pubblica istruzione Cinzia Carta. «Credo che educare i nostri ragazzi e le nostre ragazze alla sicurezza e alla responsabilità sia parte integrante del loro percorso di crescita, per diventare cittadini consapevoli e attenti al bene comune». Infine i ringraziamenti «alla scuola Porcu-Satta, per l’accoglienza e per l’impegno costante nella formazione dei più giovani, e a tutte le persone e le realtà che hanno contribuito alla riuscita di questa significativa iniziativa». (f. l.)

