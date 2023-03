Studenti a lezione di panificazione 

In pieno lockdown molti hanno iniziato a fare il pane in casa. Un’attività piacevole e salutare. Non stupisce quindi che ben 29 classi delle scuole elementari parteciperanno al laboratorio di panificazione, oggi, a casa Ofelia; si erano iscritte in 48 e non tutte hanno trovato posto.

«Il progetto», riferisce l’assessora alla Pubblica Istruzione Roberta Recchia, «è stato proposto da Mario Ziulu, presidente della Pro Loco, sostenuto dai soci e dalle panificatrici volontarie del territorio, accolto con grande entusiasmo dal Comune e dalle scuole. Sarà un viaggio alla scoperta del pane artigianale e alla tutela dell'identità». La sindaca Paola Secci aggiunge: «Sono molto soddisfatta per un progetto di un'importanza fondamentale per la trasmissione delle tradizioni della panificazione». (g. l. p.)

