10 marzo 2026 alle 00:29

Studenti a lezione di legalità dai carabinieri 

Giornata fuori dall’ordinario nell’Istituto comprensivo di Siliqua, nella mattinata di ieri, i carabinieri hanno tenuto una lezione sulla legalità. I militari, assieme al loro comandante, il maresciallo maggiore Francesco Pisapia, hanno trattato in maniera esaustiva diversi argomenti che riguardano le fasce più giovani. Tra questi bullismo e cyberbullismo, gli stupefacenti, le nuove norme del codice stradale e stalking. Circa settantacinque studenti della scuola media, supportati dai loro insegnanti, hanno partecipato all’iniziativa proposta dal Comando dei carabinieri che, oltre alla lezione in classe, nel cortile dell’Istituto hanno avuto modo di conoscere l’auto di servizio dei carabinieri e i suoi tanti dispositivi. Tanta la curiosità degli studenti, dimostrata anche dalle diverse domande rivolte ai militari. La lezione, tenuta annualmente, ha lo scopo di informare e fornire gli strumenti per la comprensione di alcune problematiche a cui i ragazzi sono più esposti.

