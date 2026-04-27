Studenti a lezione di giornalismo 

«Stiamo cercando conoscere tutti i segreti del giornalismo e delle notizie». Sono le parole degli studenti protagonisti del progetto educativo “Parole in prima linea”, nato grazie a un’iniziativa voluta dalla Fondazione Giuseppe Dessi e il Gruppo L’Unione Sarda. I ragazzi frequentano tre seconde classi dell’istituto comprensivo “Loru-Dessì” di Villacidro, diretto da Marinella Giorri. Ieri hanno anche intervistato l’attore Jacopo Cullin che ha ricordato le sue origini villacidresi.

I ragazzi hanno realizzato quattro laboratori con i giornalisti Stefano Birocchi, Simona De Francisci, Enrico Fresu e Lorenzo Paolini. L’obiettivo è quello di consentire agli studenti di comprendere meglio i meccanismi dell’informazione: dalla verifica delle fonti a tutto ciò che è necessario per produrre contenuti giornalistici sul web, sul giornale cartaceo, in radio e in televisione e sui social. Il progetto “Parole in prima linea” vede la partecipazione anche delle insegnanti Federica Aru, Anna Branchina, Rosa Steri, Rebecca Pibiri, Martina Sulcis e Debora Loru. Lunedì 11 maggio la giornata conclusiva con la presentazione degli elaborati.

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