Studenti a lezione di educazione civica 

È diventata una lezione civica per 50 studenti delle medie, l’inaugurazione di ieri del murale di Manu Invisible (sulla cabina Enel di via Alfieri) sull’ex parlamentare domusnovese Maria Cocco, madre della legge del 1963 che abolì la “potestà maritale” aprendo alle donne l’accesso ad ogni professione. «È la terza cabina rigenerata a Domusnovas grazie al progetto Cabine d’Autore dell’associazione Scarzella e di E - Distribuzione», ha ricordato la presidente Emilia Cadoni. Si è rivolta agli studenti la sindaca Isangela Mascia: «Se oggi abbiamo una donna a capo del governo ed in tutte le professioni lo dobbiamo a Maria Cocco». La parlamentare è stata ricordata dal nipote Antonio Cocco (presenti anche altri familiari) e dalla responsabile del Cif Mattia Periccu. «Ha illuminato l’intera magistratura>>, ha detto il magistrato Andrea Vacca. Maria Giovanna Dessì, coordinatrice del progetto, ha battuto sui concetti di «senso civico e decoro da preservare sempre». (s. f.)

