Studenti a lezione di educazione ambientale  

Al via “Basca in Sardegna” con il coinvolgimento degli istituti comprensivi di Guspini e San Gavino. Il progetto di educazione ambientale curato da Legambiente Guspini presieduto da Ruggero Ruggeri in qualità di gestore del Ceas. «Per dare corso al progetto abbiamo coinvolto gli istituti comprensivi di Guspini e San Gavino. Le tematiche svolte nei laboratori si articolano sulle problematiche ambientali, in particolare sulla risorsa dell’acqua, la deforestazione e la scomparsa di animali tipici sardi e sulla comparsa di altri – come il granchio blu – arrivati recentemente nei nostri mari. Particolare attenzione anche al pericolo legato all’uso dei pesticidi in agricoltura e all’abbandono di rifiuti nell’ambiente», dice Ruggeri.

La realizzazione del progetto è stata possibile grazie a un finanziamento della Regione da 25mila euro. Le lezioni stanno appassionando gli alunni che partecipano attivamente osservando la documentazione fotografica che gli esperti mostrano loro.

«Il percorso sarà sviluppato attraverso due anni scolastici e coinvolgerà classi diverse. Il primo intervento farà conoscere il mare e imparare a utilizzare le sue risorse in modo sostenibile», conclude Ruggeri.

