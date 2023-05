Studenti a lezione di ambiente 

Sensibilizzare gli studenti delle scuole medie del paese sull’importanza della tutela ambientale e del pianeta in cui viviamo. Così, in collaborazione con l’assessorato alla Pubblica istruzione, l’istituto comprensivo Eleonora d’Arborea di San Gavino, per la seconda volta partner del Festival Premio Emilio Lussu, ha organizzato due giornate pienamente dedicate all’educazione degli studenti, alla cura e alla tutela attiva dell’ambiente, allo sviluppo di progetti, alla promozione di azioni e alla condivisione di buone pratiche orientate alla sensibilizzazione per la tutela dell’ambiente e ad una maggiore consapevolezza sulla correlazione tra la protezione della Terra da ogni forma di inquinamento e la salvezza dell’essere umano.

«Nel plesso di via Foscolo – spiega l’assessora alla pubblica istruzione Giusy Chessa – è stato realizzato un laboratorio di cinema e letteratura all’insegna della protezione del nostro pianeta, del riciclo dei rifiuti e della sostenibilità rivolto alle prime medie e articolato in due momenti: la proiezione del film “Trash – La leggenda della piramide magica” dei registi Franco Dafano e Luca Della Grotta e la presentazione del libro “Tutti su per terra” di Loretta Cavaricci». Lo stesso laboratorio si è ripetuto in una seconda giornata ed è stato riservato alle seconde medie. «L’educazione ambientale dei più giovani al rispetto della natura – aggiunge Giusy Chessa – deve essere un impegno costante e uno sforzo congiunto in cui coinvolgere tutti: scuola, famiglie e amministrazione».

