VaiOnline
Guspini.
19 settembre 2025 alle 00:20

Studenti a lezione dal maestro cestinaio 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Gli alunni delle scuole Medie di Guspini hanno iniziato l’anno scolastico con una lezione speciale: si sono recati nel bosco per conoscere le fibre vegetali usate per l’intreccio. «Abbiamo portato gli alunni per osservare la raccolta degli arbusti per fare cestini - spiegano gli insegnati Enrico Porcu e Marco Mereu promotori dell’iniziativa – con un gruppo di ragazzi provenienti dalle classi seconde e terze dell’IC Fermi-Da Vinci ha partecipato a un’escursione a Montevecchio accompagnati dall’artigiano Giuseppe Piddiu, esperto nell’arte dei cestini, che ha illustrato loro le specie idonee alla realizzazione degli stessi, i periodi ideali di raccolta e le metodologie di lavorazione e conservazione, coinvolgendo i ragazzi al fine di riuscire a tramandare questa tradizione antica che si sta perdendo».

Giuseppe Piddiu ha spiegato ai ragazzi:«Le fibre vegetali usate per l’intreccio sono tantissime, variano a seconda dei terreni e vengono raccolte in base alla tipologia di manufatto che si intende realizzare. La nostra civiltà contadina e pastorale si serviva della canna, dei virgulti d’olivastro, di olmo, salice, della palma da datteri e della palma nana, del verbasco, del giunco, dell’agave, della rafia, della paglia, dell’asfodelo e i culmi delle spighe e della canapa».

La lezione si è poi trasferita in classe dove Piddiu è passato alla dimostrazione pratica di quest’arte antica.

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Il focus

«Taglio delle tasse per il ceto medio»

Il viceministro Leo: la riduzione dell’Irpef coinvolgerà i redditi fino a 50mila euro 
La crisi

L’appello dell’Isola per Gaza: «Stop ai missili, siamo con voi»

Continuano in tutta la Sardegna le iniziative contro il «genocidio» 
Red. Pol. (Hanno collaborato F. Lai e G.L. Porrà)
Sanità

Neuropsichiatria negata ai bambini: accuse alla Regione

La Garante per l’infanzia: intervenga sul caso Lanusei 
Roberto Secci
L’intervista

«Io, l’eroe ragazzino della tragedia del Dornier»

Marco Sulis, cagliaritano, aveva quindici anni quando riuscì a mettere in salvo tutti i superstiti 
Piera Serusi