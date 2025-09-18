Studenti a lezione dal maestro cestinaio 

Gli alunni delle scuole Medie di Guspini hanno iniziato l’anno scolastico con una lezione speciale: si sono recati nel bosco per conoscere le fibre vegetali usate per l’intreccio. «Abbiamo portato gli alunni per osservare la raccolta degli arbusti per fare cestini - spiegano gli insegnati Enrico Porcu e Marco Mereu promotori dell’iniziativa – con un gruppo di ragazzi provenienti dalle classi seconde e terze dell’IC Fermi-Da Vinci ha partecipato a un’escursione a Montevecchio accompagnati dall’artigiano Giuseppe Piddiu, esperto nell’arte dei cestini, che ha illustrato loro le specie idonee alla realizzazione degli stessi, i periodi ideali di raccolta e le metodologie di lavorazione e conservazione, coinvolgendo i ragazzi al fine di riuscire a tramandare questa tradizione antica che si sta perdendo».

Giuseppe Piddiu ha spiegato ai ragazzi:«Le fibre vegetali usate per l’intreccio sono tantissime, variano a seconda dei terreni e vengono raccolte in base alla tipologia di manufatto che si intende realizzare. La nostra civiltà contadina e pastorale si serviva della canna, dei virgulti d’olivastro, di olmo, salice, della palma da datteri e della palma nana, del verbasco, del giunco, dell’agave, della rafia, della paglia, dell’asfodelo e i culmi delle spighe e della canapa».

La lezione si è poi trasferita in classe dove Piddiu è passato alla dimostrazione pratica di quest’arte antica.

