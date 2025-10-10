Studenti a lezione dai volontari della Protezione civile 

Si è svolto ieri a Villacidro l’incontro tra i volontari della Protezione civile e gli studenti delle scuole elementari e medie dell’istituto Loru- Dessi e del liceo Piga. L’appuntamento, organizzato in occasione della settima edizione della Settimana nazionale della Protezione Civile, ha visto i volontari della Provincia impegnati in spiegazioni, interventi e dimostrazioni, dentro e fuori delle aule della mediateca comunale, per mostrare agli studenti le attività svolte quotidianamente. «L’obiettivo è sensibilizzare i giovani al mondo del volontariato – ha sottolineato Giuseppe Putzu, coordinatore della Protezione Civile del Medio Campidano –. Un cittadino consapevole e informato può contribuire in modo concreto, adottando i giusti comportamenti per tutelare l’ambiente e la sicurezza di tutti. Alle istituzioni chiediamo più attenzione e delle strategie efficaci per valorizzare il lavoro dei volontari, affinché le nuove generazioni ne comprendano l’importanza e si avvicinino a questo mondo». Presenti anche il sindaco Federico Sollai, e il suo vice e consigliere provinciale Dario Piras.

«L’incontro rientra in un percorso di educazione alla cittadinanza attiva e alla sostenibilità – ha ribadito Marinella Giorri, dirigente scolastica dell’istituto Loru-Dessì – un’occasione per rafforzare negli studenti la consapevolezza del proprio ruolo nella tutela del bene comune».

