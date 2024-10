Studenti a lezione dai manager “expat” 

Hanno raccontato la loro storia di “expat” agli studenti, fra aneddoti e consigli su costruire carriera oltremare. Protagonisti i quartesi Maria Grazia Zedda e Davide Deiana, che ieri hanno incontrato i ragazzi al Brotzu di Pitz’e Serra, insieme al presidente dell’Istituto “Fernando Santi” Pierpaolo Cicalò e all’assessora alla Pubblica istruzione Cinzia Carta.

Maria Grazia Zedda, pluripremiata top manager della disabilità a Londra, ha raccontato il suo percorso per diventare senior manager High Speed Two London, sino alla sua esperienza come autrice del memoire “Il fruscio degli asfodeli”, pubblicato qualche anno fa da Il Maestrale. Davide Deiana, accademico al Politecnico federale di Losanna, in Svizzera, è anche lui senior manager di un’azienda di consulenza internazionale a Copenaghen. «È stato un momento di confronto utile per i nostri studenti», sottolinea l’assessora Carta.

RIPRODUZIONE RISERVATA