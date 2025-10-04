Studenti a lezione dai campioni di kite surf 

Una mattina speciale per gli studenti della scuola a indirizzo sportivo Porcu-Satta che venerdì hanno incontrato i più grandi specialisti mondiali del Kite Surf nella spiaggia del Poetto che questa settimana sta ospitando il Sardinia Grand Slam.

I ragazzi sono arrivati nel teatro di gara nella tarda mattinata e hanno avuto modo di conoscere da vicino i protagonisti della competizione.

Ad attenderli c’erano infatti gli atleti Giuseppe Paolillo e Julio Houze, insieme a Simone Vannucci e Gian Marco Ogni, rispettivamente allenatore e coach della nazionale italiana, che si sono trattenuti con loro mettendosi a disposizione per rispondere a domande e curiosità.E i ragazzi, che già avevano lavorato allo sviluppo delle interviste, si sono fatti avanti, indagando su regole e curiosità della disciplina.

Presente all’appuntamento anche l’assessora alla Pubblica Istruzione e allo Sport Cinzia Carta: «È una grande opportunità per tutta la città, per crescere dal punto di vista turistico e farsi conoscere nei Paesi degli atleti in gara», ha detto. «E una grande occasione per i nostri ragazzi, per incontrare questi campioni e parlare di sport, per poi condividere questa esperienza e dare ulteriore valore al loro percorso di studi».

