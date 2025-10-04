VaiOnline
Porcu-Satta.
05 ottobre 2025 alle 00:25

Studenti a lezione dai campioni di kite surf 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Una mattina speciale per gli studenti della scuola a indirizzo sportivo Porcu-Satta che venerdì hanno incontrato i più grandi specialisti mondiali del Kite Surf nella spiaggia del Poetto che questa settimana sta ospitando il Sardinia Grand Slam.

I ragazzi sono arrivati nel teatro di gara nella tarda mattinata e hanno avuto modo di conoscere da vicino i protagonisti della competizione.

Ad attenderli c’erano infatti gli atleti Giuseppe Paolillo e Julio Houze, insieme a Simone Vannucci e Gian Marco Ogni, rispettivamente allenatore e coach della nazionale italiana, che si sono trattenuti con loro mettendosi a disposizione per rispondere a domande e curiosità.E i ragazzi, che già avevano lavorato allo sviluppo delle interviste, si sono fatti avanti, indagando su regole e curiosità della disciplina.

Presente all’appuntamento anche l’assessora alla Pubblica Istruzione e allo Sport Cinzia Carta: «È una grande opportunità per tutta la città, per crescere dal punto di vista turistico e farsi conoscere nei Paesi degli atleti in gara», ha detto. «E una grande occasione per i nostri ragazzi, per incontrare questi campioni e parlare di sport, per poi condividere questa esperienza e dare ulteriore valore al loro percorso di studi».

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

La crisi

Israele frena l’offensiva a Gaza Da domani negoziati in Egitto

Al tavolo Tel Aviv, Hamas e Stati Uniti: Trump in pressing sul piano 
La crisi

Liberi ventisei italiani, c’è anche Emanuela Pala

La giornalista sarda abbraccia i familiari nella notte a Fiumicino 
Il funerale

Abbraccio a Cinzia davanti al suo mare

«Chiediamo giustizia per lei e conversione per il carnefice» 
Caterina De Roberto
Ignazio Atzori: l’accordo integrativo dà più soldi ma non interviene sui problemi strutturali

Sindaco e dottore per scelta: «A 75 anni rimetto il camice»

A Portoscuso più di 500 pazienti erano rimasti senza assistenza 
Stefania Piredda
Regione

«Nella Finanziaria più fondi per welfare e sanità pubblica»

L’appello di sindacati ed enti locali in vista della manovra per il 2026 