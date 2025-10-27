VaiOnline
Gavoi
28 ottobre 2025 alle 00:22

Studentesse donatrici premiate dall’Avis 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Studentesse, donatrici di sangue. Solidali. Laura Zedda e Raffaela Garau, entrambe donatrici di sangue e neo laureate nel 2024, hanno ricevuto dall’Avis comunale di Gavoi gli assegni di merito Avis Regionale Sardegna e provinciale Nuoro. Entrambe, si legge su Gavoi.com, sono tra le vincitrici della graduatoria regionale della Provincia di Nuoro. Gli assegni sono stati consegnati loro la scorsa settimana, quando entrambe sono rientrate a Gavoi. Le due ragazze proseguono i propri studi magistrali: una all’Università di Cagliari e l’altra a Firenze.

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Trasporti

Studenti e pendolari: «Risparmieremo tempo»

Vagoni pieni di passeggeri nelle ore di punta: «L’importante è che rispettino il piano-frequenze» 
Davide Lao
Strade di sangue

Il ponte della tragedia nel mirino della Procura

Un baratro protetto da vecchi tubi arrugginiti, il giovane conducente indagato per omicidio stradale 
Andrea Busia
La manovra

Tassa sulle banche, la linea non cambia

Meloni: con 44 miliardi di profitti, se ne danno 5 per aiutare i deboli va bene 
Il caso

Un altro sito sessista, 50 vittime

Politiche, attrici e giornaliste spogliate online con l’intelligenza artificiale 