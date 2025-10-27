Studentesse donatrici premiate dall’Avis 

Studentesse, donatrici di sangue. Solidali. Laura Zedda e Raffaela Garau, entrambe donatrici di sangue e neo laureate nel 2024, hanno ricevuto dall’Avis comunale di Gavoi gli assegni di merito Avis Regionale Sardegna e provinciale Nuoro. Entrambe, si legge su Gavoi.com, sono tra le vincitrici della graduatoria regionale della Provincia di Nuoro. Gli assegni sono stati consegnati loro la scorsa settimana, quando entrambe sono rientrate a Gavoi. Le due ragazze proseguono i propri studi magistrali: una all’Università di Cagliari e l’altra a Firenze.

