Studentessa vince concorso sulla legalità 

Denise Testoni, alunna della scuola media di Silanus, è la vincitrice del concorso nazionale “Legalità e cultura dell’etica”, promossa dai distretti italiani del Rotary International. La ragazza è stata premiata nell’iniziativa realizzata dal Rotary Club Centro Sardegna in collaborazione con l’amministrazione comunale e l’istituto comprensivo statale “Binna-Dalmasso” di Macomer. Gli studenti sono stati coinvolti in un percorso di approfondimento sul tema “Rigenerazione urbana delle periferie come opportunità di riscatto: un percorso tra disuguaglianze, degrado, insicurezze, illegalità e desiderio di rinascita soprattutto tra le giovani generazioni”. L’obiettivo è quello di diffondere tra i giovani i valori della legalità, del rispetto e della responsabilità civile. Hanno partecipato tutte le classi della scuola secondaria di primo grado di Silanus. I ragazzi hanno raccontato il tema con immagini e vignette, scatti fotografici nel centro abitato di Silanus e brevi video. Uno di questi scatti ha consentito a Denise Testoni di ottenere il primo posto nella categoria dedicata alla fotografia. (f. o.)

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