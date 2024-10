Studentessa uccisa in casa, arrestato un vicino 

Bergamo . Avrebbe compiuto 19 anni il prossimo 9 novembre, Sara Centelleghe, uccisa a coltellate nella notte tra venerdì e ieri nel suo appartamento al terzo piano di una palazzina di Costa Volpino, centro di ottomila anime. Ieri pomeriggio i carabinieri hanno arrestato un cittadino indiano, Dip Gulsham, 19 anni, che abita nello stesso palazzo della vittima, ma in un’ala diversa. È accusato di omicidio volontario. In caserma ha fatto le prime ammissioni.

Il sangue sulle scale

Secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, la ragazza si trovava in casa con un’amica, nell’appartamento al terzo piano dove viveva con la madre che in quel momento era fuori. Poco dopo la una, l’amica è scesa per prendere da bere a un distributore automatico situato a poco più di cento metri dall’androne del palazzo. In questo frangente si è consumato l’omicidio: il giovane ha raggiunto l’appartamento di Sara e l’ha aggredita, accoltellandola al viso e al torace. Dopodiché è scappato, scendendo le scale e rifugiandosi nella sua casa. Quando, poco dopo, l’amica di Sara è rientrata, salendo le scale ha subito notato le tracce di sangue - gocce e impronte di piedi nudi - e, entrata nell’appartamento, l’ha trovata a terra esanime e in un lago di sangue. A quel punto si è messa a gridare, attirando l’attenzione degli altri inquilini (nella palazzina vivono una quarantina di famiglie), alcuni dei quali sono accorsi: la chiamata al 112 è arrivata al 118 e un vicino di casa in particolare, seguendo le indicazioni al telefono del personale del numero di emergenza, ha praticato il massaggio cardiaco alla diciottenne. Un tentativo inutile. I carabinieri hanno ascoltato l’amica della vittima, diversi vicini di casa e alcuni conoscenti della ragazza.

Il movente da chiarire

Ascoltata anche la madre di Sara, e il padre (i genitori sono separati) che vive in un’altra casa, sempre a Costa Volpino. Terminati i rilievi, la salma di Sara Centelleghe è stata portata all’obitorio dell’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo, dove nei prossimi giorni sarà eseguita l’autopsia. Poche ore dopo, ieri mattina, è stato prelevato dalla sua casa e portato in caserma il vicino e amico indiano; i militari hanno portato via anche abiti e lenzuola. Da subito era chiaro che il delitto non era maturato in ambito familiare e che non si trattava di una rapina: motivo per cui le attenzioni si sono concentrate sulle conoscenze della vittima, fino a quando il cerchio si è stretto attorno a Dip Gulsham, che ha poi ammesso le proprie responsabilità davanti ai militari dell’Arma. In serata, assistito da un legale, è stato sentito dal pm, prima di essere accompagnato in carcere. Il movente non è ancora stato chiarito.

