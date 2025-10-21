VaiOnline
Via Trieste.
22 ottobre 2025 alle 00:29

Studentessa travolta da un’auto davanti al liceo  

Stava attraversando sulle strisce pedonali davanti al suo liceo, come ogni mattina, quando un’auto l’ha investita. Attimi di preoccupazione ieri in via Trieste, davanti al liceo “Giorgio Asproni” di Nuoro, dove una studentessa quindicenne è stata travolta prima dell’ingresso in classe. La giovane, secondo le prime ricostruzioni, era regolarmente sulle strisce quando è stata colpita da una Ford Fiesta proveniente da via Asiago. L’autista, fortunatamente, procedeva a velocità moderata, ma nel momento in cui ha svoltato verso via Trieste ha urtato la ragazza, facendola cadere rovinosamente. La studentessa ha riportato escoriazioni al viso ed è stata subito soccorsa, affidata ai medici del 118 e trasportata in ospedale per accertamenti. Le sue condizioni, per fortuna, non sono gravi. L’autista, una donna di 25 anni, si è inizialmente allontanata dal luogo dell’impatto, per fare ritorno poco dopo. La sua posizione è al vaglio degli agenti della polizia municipale. Secondo quanto emerso, l’auto era priva di revisione. Non è il primo caso: qualche anno fa, nello stesso punto, due studentesse furono investite riportando lesioni gravi. In quel tratto si valuta l’installazione di dossi rallentatori.

