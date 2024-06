Studentessa modello premiata alla Camera 

Giorgia Frau, 25enne di Villasimius, è una dei migliori talenti universitari italiani. Il riconoscimento (premio America Giovani) gli è stato conferito lo scorso lunedì alla Camera dei deputati dalla “Fondazione Italia Usa”.

Frau, laureata a Cagliari in Scienza delle pubbliche amministrazioni, non se lo aspettava. «Lo scorso ottobre – dice – subito dopo la laurea mi son resa conto che non sarebbe stato facile fare quello che sognavo, e cioè lavorare in banca. Per questo son partita in Svizzera. Ho fatto la barista part-time e ho continuato ad inviare curriculum».

La notizia del premio proprio quando era in Svizzera: «Non mi sembrava vero – aggiunge – dedico questo riconoscimento a tutti i giovani che lottano per realizzare i propri sogni e anche a una maestra e un professore del liceo che mi dicevano che non sarei arrivata da nessuna parte».

A Roma per la consegna del premio c’erano mamma Gabriella e lo zio Paolo. Pochi giorni fa è arrivato un “sì” ai tanti curriculum inviati: «Lunedì inizio il mio lavoro in banca, a Castiadas. Sono davvero felice. Continuerò anche a studiare». (g. a.)

