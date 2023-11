Studentessa bresciana muore in un incidente stradale 

Madrid. Era partita per la Spagna a settembre per affrontare un anno di studio all’estero. Purtroppo a 17 anni è rimasta uccisa nell’auto che si è scontrata frontalmente contro un’altra vettura a Santa Maria de la Alameda, a poco più di 50 chilometri da Madrid. Guia Moretti, studentessa bresciana iscritta al liceo Bagatta di Desenzano del Garda era in viaggio con la coppia che la ospitava a casa nell’esperienza spagnola. E anche marito e moglie, 56 e 57 anni, sono deceduti nel tremendo schianto. Sulla stessa auto con Guia c’erano anche altre due ragazze, di 16 e 18 anni, gravemente ferite. La notizia è arrivata in Italia domenica e i primi ad essere avvisati sono stati i compagni del liceo, che ieri hanno osservato un minuto di silenzio.

RIPRODUZIONE RISERVATA