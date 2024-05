Studentessa alle selezioni di Miss Mondo 

Monserrato sarà rappresentata alle semifinali nazionali di Miss Mondo 2024, che inizieranno stasera a Gallipoli. Alla selezione ci sarà infatti Giada Fiorillo, 16 anni, studentessa al terzo anno dell'Istituto tecnico Martini.

Domenica scorsa si è classificata terza alle finali regionali di Miss Mondo Sardegna 2024, svoltesi a Elmas. Ora è pronta per questa nuova avventura. In gara a Gallipoli competeranno 120 miss da ogni Regione, il concorso durerà fino al 16 giugno. Verranno annunciate le 50 finaliste e di queste 25 saranno scelte per lo show del 16 giugno. Giada ovviamente è molto emozionata: «È un'esperienza unica che capita a poche ragazze», dice. «La sfrutterò al massimo. E poi sarà un onore rappresentare Monserrato e la Sardegna. L’interesse per questo concorso è nato perché ho sempre visto mia sorella fare le sfilate e quindi mi sono sempre imposta che quando avrei potuto farle anch'io avrei colto l'occasione».

