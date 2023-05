Studenteschi, 200 alunni si sfidano al campo Coni 

La nuova pista del campo Coni ospita oggi gli studenti e le studentesse provenienti dagli istituti di primo e secondo grado dell’Oristanese. Oltre 200 atleti saranno impegnati nelle finali provinciali di atletica leggera in due giornate: oggi saranno in campo le cadette e i cadetti; domani sarà la volta delle categorie allievi e allieve, juniores maschile e femminile.

Per tutti le fasi provinciali di atletica leggera si differenziano tra la gara di velocità, il lancio del vortex, il salto in alto, il salto in lungo e la staffetta del 4x100. Cadetti, cadette, allievi e allieve e juniores saranno impegnati in competizioni di velocità fino ai mille metri.

Protagonisti di queste giornate di grande sport anche gli studenti paralimpici, ciascun iscritto potrà cimentarsi in una specialità differente per categoria di disabilità: intellettivo relazionale, intellettivo relazionale “Down”, disabilità fisica ma deambulanti, disabilità fisica in carrozzina, non udenti, non vedenti.

Queste due giornate di sport sono organizzate dall’Ufficio scolastico provinciale, attraverso la squadra di docenti coordinata da Salvatore Melis, referente dell’ufficio scolastico “Educazione fisica e sportiva, corretti stili di vita”.