Studente travolto da uno scooter 

Uno studente di 15 anni è stato travolto da una scooter in via Gottardo a Monserrato. Il ragazzo è stato trasportato da un’ambulanza del 118 in codice giallo al Policlinico. Ha riportato una frattura e varie contusioni: le sue condizioni non destano preoccupazione.

Sul posto è intervenuta la Polizia locale che ha effettuato i rilievi, ricostruendo l’accaduto, coordinati dal responsabile dell'ufficio Infortunistica stradale Massimo Melis. Sul posto anche il comandante Domenico Nannini. L’incidente è avvenuto verso le 14 in via San Gottardo, all’altezza dell’incrocio con la via Cortis. Il motociclo condotto da un 17enne con a bordo un altro minorenne, avrebbe superato un bus del Ctm in sosta alla fermata, travolgente il ragazzino che stava attraversando la strada. Immediato l’allarme con l’arrivo della Polizia locale e dell’ambulanza del 118.

