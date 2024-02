Studente travolto da un treno 

ALESSANDRIA. Una distrazione è stata fatale a un 17enne, travolto e ucciso ieri da un treno alla stazione di Felizzano, un paese della provincia di Alessandria. Come ogni mattina il ragazzo, uno studente egiziano che era arrivato in Piemonte come minore non accompagnato, era andato in stazione per raggiungere Asti, dove andava a scuola. Il treno, partito da Torino e diretto a Genova, lo ha colpito sul binario opposto a quello dove era atteso il treno per Asti. La polizia ferroviaria e la scientifica sono al lavoro per ricostruire la dinamica, il diciassettenne potrebbe avere sbagliato binario e, anziché servirsi del sottopasso, potrebbe aver attraversato i binari senza guardare. Inutili i soccorsi del 118. Dopo una breve permanenza nella comunità per minori di Felizzano, il 17enne era stato affidato a una famiglia. Dopo aver ascoltato il macchinista, l'amico che era con la vittima e la famiglia affidataria, è stato escluso il suicidio.

