Studente travolto da un furgone 

Momenti di paura ieri mattina a pochi metri dall’ingresso dell’istituto tecnico industriale Othoca. Uno studente, in sella al suo scooter, è stato travolto da un furgoncino: un impatto molto violento, sotto gli occhi di tanti altri ragazzi che stavano entrando a scuola. Il sedicenne è finito a terra mentre il conducente del mezzo si è allontanato.

L’incidente è accaduto poco dopo le 8, immediatamente è stato lanciato l’allarme e sul posto sono intervenuti i soccorritori del 118 che hanno prestato le prime cure allo studente. Poco dopo il trasferimento al Pronto soccorso del San Martino per ulteriori accertamenti; dai primi riscontri è emerso che ha riportato diversi traumi e varie escoriazioni. In via Zara sono arrivati subito anche gli agenti della polizia locale che hanno effettuato i rilievi per ricostruire l’esatta dinamica dello scontro. Hanno sentito diversi testimoni e poco dopo hanno rintracciato l’investitore che, dopo aver lasciato il numero di telefono ad altri studenti, si era allontanato dalla scena dell’incidente perché doveva andare al lavoro. Sono in corso ulteriori verifiche, il conducente del furgoncino, un pescatore di Cabras, adesso rischia la denuncia per omissione di soccorso. ( v.p. )

