Studente rapinato da tre giovani 

Accerchiato, minacciato e rapinato. Una serata di paura per un quindicenne di Assemini: lo studente martedì si trovava nella zona della stazione ferroviaria di piazza Matteotti quando è stato bloccato da tre giovani stranieri armati di spray urticante. Gli hanno impedito la fuga, costringendolo a togliersi il giubbino di marca: i rapinatori una volta preso il bottino, sono scappati. Immediata la segnalazione di quanto accaduto ai carabinieri. E i militari, grazie al dettaglio di un indumento di uno dei ragazzi sono riusciti a rintracciare dopo un po’ un diciassettenne algerino: riconosciuto dalla vittima, è stato denunciato per rapina in concorso e di porto abusivo di oggetti atti ad offendere perché aveva con sé lo spray al peperoncino. Le indagini vanno avanti per identificare gli altri due giovani. Del giubbotto nessuna traccia.

Il saluto

Ancora una volta la zona di piazza Matteotti si conferma pericolosa: tra episodi di spaccio e altri di violenza conviene non andare in giro da soli, soprattutto la sera e la notte. Questa volta a finire nel mirino dei violenti è stato un ragazzino. Dopo aver trascorso la serata con alcuni amici si è diretto verso la piazza per prendere il pullman e rientrare ad Assemini. Improvvisamente si è trovato la strada bloccata da tre giovani sconosciuti. Poche parole e gesti chiari: lo hanno minacciato, facendogli vedere anche lo spray urticante, obbligandolo a togliersi il giubbino di marca. Lui, spaventato e solo, non ha potuto far altro che consegnare tutto ai tre ragazzi.

L’allarme

I rapinatori – dai primi accertamenti svolti dai militari del nucleo radiomobile della compagnia – sarebbero tutti e tre algerini. Sono andati via, dirigendosi verso la Marina. La vittima ha chiesto aiuto e l’episodio è stato segnalato al 112. I carabinieri hanno sentito la testimonianza dello studente e di altre persone che hanno notato il gruppetto dirigersi verso via Roma. Un particolare è rimasto impresso al quindicenne: il marchio di un indumento indossato da uno dei tre giovani. Proprio questo dettaglio ha permesso ai militari di rintracciare, dopo diversi giri di perlustrazione nella zona, un diciassettenne algerino conosciuto anche per alcuni precedenti specifici.

La perquisizione

Lo studente lo ha riconosciuto e i carabinieri a quel punto hanno perquisito il ragazzo che aveva con sé lo spray urticante. Il giubbino non è stato invece ritrovato: probabilmente lo avevano i due complici, anche loro algerini, spariti nel nulla. Le immagini di alcuni impianti di videosorveglianza potrebbero aver ripreso il blitz dei tre e i filmati potrebbero così permettere agli investigatori di risalire anche agli altri due rapinatori. E si lavora per verificare se il diciassettenne algerino denunciato si sia reso protagonisti di altri episodi simili avvenuti sempre nella zona di piazza Matteotti nelle ultime settimane.

