Studente modello brilla a Roma 

Alla scuola dell’infanzia sapeva già scrivere, leggere e nuotare. In terza media le idee sul futuro erano più chiare che mai: all’orizzonte la facoltà di Giurisprudenza. Ma non chiamatelo “bambino prodigio”. «Sono stato solo un po’ precoce, niente di eccezionale, avevo solo una grande curiosità», spiega subito Alessandro Tegas, 19 anni di Santa Maria Navarrese, che è entrato a far parte del prestigioso collegio universitario dei Cavalieri del lavoro “Lamaro Pozzani” di Roma, superando una durissima selezione.

La formazione

«Nel mio percorso scolastico ho avuto molti bravi insegnanti che hanno saputo stimolarci, anche con aneddoti personali sulla loro formazione. Ho fatto il liceo classico, una scuola che fa un po’ soffrire ma non me ne pento; materie come greco, latino e filosofia sono quelle che mi hanno segnato di più. Soprattutto quest’ultima, utilissima, ha lasciato il segno nel mio bagaglio culturale», sottolinea Tegas.

Liceo a Tortolì

Di formazione cattolica, studia pianoforte per anni. I risultati scolastici e il suo valore non sono passati inosservati: il preside del liceo classico di Tortolì, infatti, aveva presentato la sua candidatura per l’autorevole riconoscimento di Alfiere del lavoro, una selezione che premia ogni anno i venticinque giovani più meritevoli e promettenti d’Italia. Questa candidatura ha suscitato l’interesse della Federazione dei Cavalieri del lavoro, invitando Alessandro a partecipare alla selezione per entrare in collegio. La struttura è riconosciuta dal 2019 come “collegio universitario di merito” dal ministero dell’Istruzione, dell’università e della ricerca.

La selezione

«Per entrare si affronta una selezione in due fasi - spiega Alessandro Tegas -: un test multidisciplinare piuttosto difficile (eravamo circa 500) e successivamente una serie di colloqui psico-attitudinali, un tema con i circa 40 sopravvissuti alla prima fase e infine l’ultima selezione: passano solo 14 studenti in tutto. Per la selezione non c’è una preparazione vera e propria, sono domande a caso su qualsiasi argomento, come fisica, chimica, letteratura, storia, inglese, arte, cultura generale, letteratura latina e greca. Avere una conoscenza enciclopedica è l’ideale».

La scelta

Alessandro Tegas studia Giurisprudenza all’università La Sapienza, come aveva deciso da ragazzino, e al collegio “Lamaro Pozzani” approfondisce inglese, economia e gestione delle imprese, macroeconomia, comunicazione e market ethics, perché l’obiettivo è contribuire alla formazione di giovani in grado di raggiungere posizioni di responsabilità nel mondo del lavoro.

Gli incontri

«Ogni settimana abbiamo la possibilità di incontrare personalità del mondo della politica e della cultura, partecipare a seminari specifici, fare esperienza con aziende - spiega Alessandro Tegas -. Ad esempio, incontriamo spesso Giovanni Maria Flick, ex ministro di Grazia e giustizia ed ex presidente della Corte costituzionale».

«A volte mi sento un po’ fuori posto a parlare con questi grandi personaggi, avendo appena cominciato il mio percorso universitario, però il fatto che veniamo tutti da regioni diverse e facciamo percorsi di studi diversi mi tranquillizza», conclude il giovane di Santa Maria Navarrese raccontando la sua nuova promettente esperienza a Roma tra università e collegio.

