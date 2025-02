Studente investito sulle strisce pedonali da un’auto pirata 

Stava andando a scuola, come tutte le mattine. E, attorno alle 8 di ieri, mentre attraversava la strada all’incrocio tra piazza Giovanni XXIII, via XXVIII Febbraio e via Don Macchioni, è stato travolto da un’auto. Uno studente di 16 anni è finito rovinosamente a terra. Il conducente della vettura dopo l’impatto si è fermato: solo un istante, poi si è allontanato sembra dopo aver fatto un cenno con la mano, come per chiedere scusa. Immediata la richiesta di soccorso con l’intervento del personale del 118: il ragazzo è stato accompagnato in ospedale al Brotzu con assegnato un codice giallo. Per fortuna non ha riportato ferite molto gravi. Si tratta dell’ennesimo incidente con investimento di un pedone. Nel 2024 purtroppo due studenti hanno perso la vita proprio nel percorso per raggiungere le loro scuole, travolti sulle strisce pedonali in via Peretti (Xuanming Guan, 15 anni) e in viale Colombo (Beatrice Loi, 17 anni).

Le ricerche

Nelle due strade dove, l’anno scorso, sono morti i due studenti sono state sistemate dal Comune le strisce pedonali rialzate. Ma il fenomeno degli incidenti con investimento dei pedoni in città è sempre più allarmante. E proprio i giovani sono i più a rischio negli orari di ingresso e uscita dalle scuole. Come accaduto ieri mattina per il sedicenne, travolto da un’auto. Un fatto avvenuto davanti a numerosi testimoni. Qualcuno è riuscito anche a fornire elementi utili agli agenti della Polizia Locale per risalire al conducente della vettura che, dopo aver travolto il ragazzo, non si è fermata. Oltre al racconto di alcune persone – compresi alcuni compagni dello studente – saranno importanti le immagini dei sistemi di videosorveglianza presenti nella zona. Insomma chi era alla guida dell’auto in fuga avrebbe le ore contate.

I precedenti

Inevitabilmente il pensiero è andato alle due giovanissime vittime dell’anno scorso. E agli interventi per cercare di rendere più sicure la strade nelle vicinanze delle scuole. Molti i lavori per realizzare gli attraversamenti pedonali rialzati, come avvenuto anche in via Peretti e in viale Colombo dopo le due tragedie dello scorso novembre e dell’inizio di gennaio del 2024. L’elenco delle strade maggiormente a rischio, per i pedoni, è lunga: via Is Mirrionis, via Bacaredda, via Dante, via Cornalias, via Vesalio, viale Colombo, via Galvani, viale Marconi, via Santa Maria Chiara e viale Diaz solo per citarne alcune. E se dossi, semafori e altri accorgimenti possono servire a ridurre i pericoli, le cause degli incidenti sono sempre da ricercare nei comportamenti di chi è alla guida. (m. v.)

