Studente investito: «Serve più sicurezza» 

Dopo l'investimento di venerdì in via San Gottardo, dove uno studente 15enne è stato travolto sulle strisce da uno scooter ed è finitop in ospedale in condizioni non gravi, a Monserrato si torna a chiedere maggiore sicurezza.

Proprio in via San Gottardo è stato appena realizzato un ulteriore attraversamento rialzato, così come è stato fatto in via Sant’Angelo, via Palau e a breve un altro verrà installato in via Cesare Cabras di fronte al Caffè Mistral in un tratto considerato molto pericoloso.

Per quanto riguarda via San Gottardo, «se non è possibile fare un attraversamento rialzato anche dove è stato investito il ragazzo, all’altezza di via Cortis, sarebbe auspicabile inserire un dosso vero e proprio poco prima delle strisce», dice Lorenzo Boi, abitante di via Augusto, «farebbe per forza di cose rallentare le auto e le moto. I dossi sono ancora più efficaci degli attraversamenti rialzati o comunque sono una valida alternativa, altrimenti bisognerebbe mettere le strisce rialzate in tutta la strada».

Ci sono vie dove da anni si chiede la messa in sicurezza perché si corre troppo. Via Porto Botte e la parallela via Caracalla, divise da uno spartitraffico, sono tra le più trafficate. C’è un attraversamento rialzato, poi strisce pedonali classiche. «È prioritario fare anche qui la stessa cosa che si sta facendo in via Cesare Cabras, via San Gottardo e altre strade con strisce rialzate», commenta Gioia Spano, abitante della zona. Stessa richiesta per via dell'Argine, frequentata da anziani e bambini poiché c'è il parco Magico e la scuola media. (ste. lap.)

