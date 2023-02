Studente ferito da una porta, allarme di Cittadinza Attiva 

Continua s suscitare clamore la vicenda di Francesco, l’undicenne alunno della scuola media Bellavista che la settimana scorsa, si è visto cadere la porta del bagno in testa. Dopo il coordinamento dei presidenti dei consigli d’istituto scolastici, anche Cittadinanza Attiva esprime sdegno e vicinanza, chiedendo controlli e livello regionale e interventi di prevenzione e invita a studenti e famiglie di segnalare cosa non va bene nella propria scuola.

«Alla luce dell’incidente accaduto nella scuola media Bellavista , in cui la porta del bagno è caduta addosso ad uno studente, causando fortunatamente “solo” un trauma cranico» scrivono in una nota, «e in considerazione delle troppe tragedie mancate, Cittadinanzattiva lancia un campanello d’allarme sul tema della sicurezza degli istituti scolastici». Da qui i dati, «nell’anno scolastico scorso l’organizzazione ha registrato 45 casi di crollo nelle scuole in tutta Italia e, soltanto in Sardegna, prima dell’episodio di Quartu si sono verificati il crollo dell’Aula Magna dell’Università di Cagliari (18 ottobre 2022) e le crepe nel pavimento di una classe della scuola primaria Anna Frank di Sestu, in orario di lezione il 3 novembre».

Su 1657 edifici scolatici in Sardegna, secondo i dati di Cittadinanza Attiva, l’82% non è provvisto della certificazione di agibilità (sul un totale del 57,9% in Italia), mentre il 70% non possiede certificazione per la prevenzione degli incendi (rispetto al 54,92% nazionale). Ancora, il 27% non ha un piano di evacuazione (16% è il totale nazionale) e il 23% (rispetto al 17% nazionale) non ha un Documento di valutazione dei rischi (DVR).

«I casi di crolli e incidenti di varia natura che continuiamo a registrare dimostrano che l’emergenza della edilizia scolastica continua», denuncia Adriana Bizzarri, coordinatrice nazionale scuola di Cittadinanzattiva «chiediamo con insistenza al nuovo Governo e agli Enti locali di intervenire con urgenza, effettuando verificando, rispondendo con sollecitudine alle segnalazioni delle scuole, stanziando da subito nuovi fondi. Agli studenti ricordiamo che è possibile fare richiesta di accesso alle certificazioni per sapere come sono messe sotto il profilo della sicurezza strutturale le scuole e le università che frequentano, nonché di segnalarci eventuali segnali di insicurezza».

RIPRODUZIONE RISERVATA