05 dicembre 2025 alle 01:12

Studente disabile, andare a scuola è un’odissea 

Gli studenti del liceo scientifico di Seui hanno affidato a un lungo post sui social la solidarietà nei riguardi di un loro compagno diversamente abile che dall'inizio dell'anno ha difficoltà a raggiungere il liceo da un paese del circondario. «E rischia – denunciano gli studenti – di non poter frequentare regolarmente la scuola perché non gli viene garantito il servizio di trasporto scolastico né un supporto economico per raggiungerci. Questa difficoltà sta mettendo in pericolo un diritto fondamentale: il diritto allo studio, oltre a contraddire i valori di inclusione e partecipazione che ogni giorno vengono promossi nella nostra scuola». Gli alunni dello Scientifico si stanno muovendo «per sensibilizzare le istituzioni e chiedere un intervento che permetta al nostro compagno di essere presente. L’inclusione non può rimanere solo un principio teorico: deve essere un impegno concreto. Siamo uniti perché una scuola è davvero scuola solo quando accoglie tutti».
Se la maturità si misurasse, prima che con l’esame di stato, con il senso della responsabilità e della giustizia, allora le ragazze e i ragazzi del liceo scientifico di Seui hanno superato la prova più difficile, scegliere tra l'indifferenza e i diritti in una società che, come la scuola, deve includere e in cui i diritti vanno difesi ogni volta che qualcuno rischi di restare indietro.

