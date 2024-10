Studente di Bacu Abis Alfiere del lavoro 

«Mentre il presidente mi stringeva la mano e mi chiedeva se avessi già iniziato il percorso universitario, ho provato un’emozione fortissima, a nome di tutta la Sardegna».

Emozione comprensibile perché ieri Alessandro Serafini ha ricevuto dalle mani del presidente della Repubblica Sergio Mattarella l’onorificenza di Alfiere del Lavoro per i suoi meriti scolastici. Il 19enne di Bacu Abis, è risultato essere uno fra i 25 migliori studenti italiani scelti dal capo dello Stato come emblema delle dedizione e impegno nella carriera scolastica. Alessandro Serafini pochi mesi fa si è diplomato con 100 e lode presso l’istituto tecnico “Fermi Asproni” di Iglesias, nell’indirizzo Informatica. Nei cinque anni di attività ha inanellato la media elevatissima di 9.96: praticamente il massimo dei voti. Le medie dei suoi colleghi oscillavano dal 9.81 al 10. Il suo talento non poteva non continuare all’università, frequenta l’ateneo di Cagliari, nella facoltà di Informatica. Il giovane, pur nella brevità dell’incontro che il rigido protocollo imponeva, ha avuto modo di raccontare tutto ciò alla massima carica della Repubblica il quale, mentre consegnava la medaglia di Alfiere del Lavoro, si è complimentato per l’abnegazione e la perseveranza dimostrata da Alessandro Serafini: «È stato un onore per me essere in quel momento il rappresentante di tutta una serie di parti importanti della mia vita: i miei compagni, la scuola, la Sardegna». Dal 1961 ad oggi sono stati designati 1608 Alfieri del lavoro. (a. s.)

RIPRODUZIONE RISERVATA