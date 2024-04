Studente denunciato per la coltellata 

È tornato a casa lo studente di Macomer, di 14 anni, ferito alla coscia con una coltellata, sferrata da un suo compagno di scuola, anch’egli minorenne, dopo un diverbio. Il fatto si è verificato nel primo pomeriggio di giovedì, in un parco di fronte alla scuola di viale Nenni. Entrambi i ragazzi sono i protagonisti della rissa, generata all’interno dell’aula scolastica da futili motivi e continuata all’uscita, nel parco di fronte all’istituto.

La lite

Il diverbio tra i due minorenni è degenerato, fino alla coltellata. La vicenda poteva avere conseguenze ben più drammatiche. Il feritore, di 15 anni, si è dileguato e col pullman stava facendo rientro al suo paese, in Planargia, cercando di sfuggire agli agenti del commissariato che sono intervenuti subito, assieme al 118. Gli agenti, coordinati dal dirigente, Federico Farris, dopo aver sentito diversi testimoni, hanno inseguito per qualche chilometro il pullman, che è stato bloccato. Hanno preso in consegna il giovane accoltellatore, che è stato denunciato.

A scuola

Perché a scuola armato di coltello. Se lo chiedono i compagni di scuola e gli insegnanti dell’Ipsia, che accoglie oltre 180 studenti del circondario. Il giorno dopo il fattaccio il clima di serenità sembra essere stato infranto. Gli studenti arrivano con i pullman alle 8 e preferiscono non commentare l’accaduto. Anche gli insegnanti accusano il colpo. «Il nostro è un ambiente tranquillo - dice un giovane docente - quanto è avvenuto è come un fulmine a ciel sereno. Occorre riflettere e cercare di capire il perché». Un’altra insegnante aggiunge: «Sono sconvolta». Suona la campanella. Tutti in classe. Quanto accaduto il giorno prima è stato oggetto di discussione. Tutto è avvenuto nelle giornate in cui il dirigente scolastico, Massimo Depau, è assente, impegnato nella Penisola per motivi di lavoro. Nessuna risposta al telefono.

Il sindaco

Parla il sindaco Riccardo Uda. «Non bisogna sottovalutare i segnali di malessere ma neanche enfatizzarli - dice il primo cittadino - occorre capire quali sono le ragioni. Posso dire che l’Ipsia è un istituto scolastico ben strutturato, quindi in grado di gestire qualsiasi situazione. Occorre riflettere e capire perché un ragazzo arriva a scuola col coltello in tasca e lo usa contro un suo coetaneo».

